16-годишно момиче е починало в неделя сутринта, след като е било открито в безсъзнание пред бар в атинския квартал „Гази“, известен с оживения си нощен живот. Тийнейджърката е откарана в болница, където лекарите са констатирали смъртта ѝ.

Инцидентът е станал около 01:50 ч. пред заведение на улица „Декелеон“. Според очевидци момичето се почувствало зле още вътре в бара, залитнало и се ударило в стъклена преграда, която не се счупила. Малко след като напуснало заведението, тя припаднала на тротоара и загубила съзнание. Свидетели незабавно подали сигнал на спешния телефон.

Когато екип на националната спешна медицинска служба (EKAV) пристигнал на място, момичето вече е било в състояние на сърдечен арест. Въпреки усилията на медиците, тя е починала малко след пристигането си в болницата.

Полицията е уведомена от бащата на момичето и е започнало разследване. Назначени са съдебномедицинска експертиза и токсикологични изследвания, които трябва да установят дали в смъртта на непълнолетната са замесени алкохол или други упойващи вещества.

По информация на EKAV, в същата нощ на същата улица са получени четири сигнала, свързани с инциденти след употреба на алкохол.

Детските служби за закрила също са включени в разследването.

В Гърция законовата възраст за консумация на алкохол е 18 години. На практика обаче контролът върху продажбата на алкохол на непълнолетни е занижен, въпреки усилията на властите в последните години да затегнат регулациите.

