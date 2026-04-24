Торнадо удари Северна Оклахома и рани най-малко 10 души. Екипи за спешна помощ проведоха операции по търсене и спасяване, след като стихията причини значителни разрушения.

Сателитни изображения показаха силните бури, които преминаха над щата. Нанесени са и щети по покриви, прозорци, автомобили и дървета, съобщи Националната метеорологична служба на Съединените щати. Поражения претърпя и военната база в град Инид.

Според прогнозите, в района може да падне градушка с размерите на топка за голф.

Редактор: Никола Тунев