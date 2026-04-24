На изключителната възраст от 103 години американският лекар Хауърт Тъкър продължава да бъде символа на дълголетие, професионална отдадено си любов към медицината.

Той се смята за най-възрастният действащ лекар в света към 1 октомври 2025 г. Д-р Тъкър активно упражнява профекията си в Кливланд, САЩ.

Неговата кариера продължава повече от 8 десетилетия, започва медицинската си практика в средата на 20-ти век и успява да премина през огромни промени в медицината - от ранните технологии до съвременната дигитална диагностика.

Д-р Тъкър продължава да споделя опит, да консултира, да участва активно в медицинската общност. Често е цитиран като пример за здравословен начин на живот и умствена активност.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова