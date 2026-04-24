Екологът Генади Кондарев за реалната цена на най-голямата ядрена катастрофа
На 26 април се навършват 40 години от аварията в Чернобил – събитието, което промени историята на ядрената енергетика и остави траен отпечатък върху голяма част от Европа. В ефира на NOVекологът Генади Кондарев от сдружение „За Земята“, който е посетил забранената зона през 2015 г., коментира защо официалната статистика за жертвите остава непълна и какви са дългосрочните здравословни последици, които се усещат и до днес.
Според Кондарев установяването на точния брой на загиналите е невъзможно, тъй като радиационното облъчване води до агресивни форми на левкемия в началото, но и до онкологични заболявания и генетични аномалии десетилетия по-късно. „Продължавам да се сблъсквам със случаи на хора, които нямат история на определен тип заболявания в семейството, но за съжаление се случват нещастия десетилетия след инцидента“, посочи той.
Кондарев подчерта, че по време на аварията в България са прилагани фрапантни двойни стандарти. Докато населението е било оставено в пълно информационно затъмнение и е консумирало потенциално опасни храни като спанак и марули, комунистическата върхушка е била строго предпазена. „Комунистическата номенклатура е имала специална храна, отглеждана само за тях, и са пили вода от специални източници“, обясни екологът.
Той сподели и личен детски спомен от 1986 г., когато е бил едва четиригодишен: „Дойдоха две жени и буквално пошушнаха нещо на баба ми и дядо ми. След това седмици наред не ме пускаха на детска градина и пиех само сухо мляко – опитваха се да ме предпазят“, каза той.
Генади Кондарев разказа за посещението си в Припят и района на реактора през 2015 г. Въпреки че днес мястото е превърнато в дестинация за „ядрен туризъм“, той описва усещането там като подтискащо. Основният риск в зоната не е само общото фоново облъчване, а вдишването на т.нар. „горещи частици“.
„Най-важното е да носите маска, за да не попадне такава частица в тялото ви, защото тя може да бъде източник на радиация вътре в организма ви с години“, предупреди той. Кондарев допълни, че горските пожари в района на Чернобил са изключително опасни, тъй като отново вдигат радиоактивни елементи във въздуха, които могат да бъдат разнесени на големи разстояния.
Целия разговор гледайте във видеото. Редактор: Мария Барабашка
