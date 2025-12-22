Япония направи последната стъпка към възобновяване на работата на най-голямата атомна електроцентрала в света, след като регионалното събрание на префектура Ниигата гласува вот на доверие на губернатора Хидео Ханазуми. Решението на практика отваря пътя за рестартиране на АЕЦ „Кашивазаки-Карива“, почти 15 години след ядрената катастрофа във Фукушима, предава "Ройтерс".

Централата „Кашивазаки-Карива“, разположена на около 220 километра северозападно от Токио, беше сред 54-те ядрени реактора, спрени след земетресението и цунамито през 2011 г., които доведоха до аварията в АЕЦ „Фукушима Дайичи“ – най-тежката ядрена катастрофа след Чернобил.

Оттогава Япония е възобновила работата на 14 от общо 33 реактора, които остават в експлоатация, в опит да намали зависимостта си от вноса на изкопаеми горива. „Кашивазаки-Карива“ ще бъде първият реактор, управляван от Tokyo Electric Power Co, TEPCO, който отново ще влезе в експлоатация, след като същата компания управляваше централата във Фукушима.

Шести блок на АЕЦ “Козлодуй” временно спира работа

Обществената телевизия NHK съобщи, че операторът обмисля рестартиране на първия от седемте реактора в комплекса около 20 януари. Говорителят на Tokyo Electric Power Co Масакацу Таката заяви, че компанията остава твърдо решена да не допусне повторение на подобна авария и да гарантира безопасността на жителите на префектура Ниигата, като отказа да коментира конкретни срокове.

Протести и обществено недоверие

Преди гласуването около 300 протестиращи, предимно възрастни хора, се събраха пред сградата на префектурното събрание в Ниигата с плакати с надписи „Не на ядрената енергия“, „Против възобновяването на Кашивазаки-Карива“ и „Подкрепете Фукушима“. На митинга участниците изпяха песента „Фурусато“ – национална песен за връзката с родното място.

Въпреки обещанието на Tokyo Electric Power Co да инвестира 100 милиарда йени (около 641 милиона долара) в префектурата през следващите 10 години, значителна част от местните жители остават предпазливи. Проучване, публикувано от префектура Ниигата през октомври, показва, че 60% от анкетираните не смятат, че условията за възобновяване на работата са изпълнени, а близо 70% се притесняват от експлоатацията на централата от същия оператор.

Сред протестиращите е и 52-годишната земеделска производителка Аяко Ога, която е напуснала района около Фукушима през 2011 г. заедно с около 160 000 други евакуирани. Тя заяви, че рискът от ядрена авария не може да бъде пренебрегнат, като допълни, че продължава да изпитва посттравматични симптоми от преживяното.

Енергийна сигурност и климатични цели

Гласуването в Ниигата се разглежда като последното сериозно препятствие пред рестартирането на първия реактор, който според оценки на японското министерство на търговията може да увеличи електроснабдяването на района на Токио с около 2 процента.

Премиерът Санае Такаичи, която встъпи в длъжност преди два месеца, подкрепя възобновяването на ядрената енергетика като част от усилията за укрепване на енергийната сигурност и ограничаване на разходите за внос на изкопаеми горива. В момента между 60 и 70 процента от електроенергията в Япония се произвеждат от такива източници. През миналата година страната е изразходвала 10,7 трилиона йени (около 68 милиарда долара) за внос на втечнен природен газ и въглища.

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Въпреки намаляващото си население Япония очаква търсенето на енергия да се увеличи през следващото десетилетие заради разширяването на енергоемки центрове за изкуствен интелект. В този контекст страната си е поставила за цел да удвои дела на ядрената енергия в енергийния си микс до 20 процента до 2040 година.

Според Джошуа Нгу от консултантската компания Wood Mackenzie общественото приемане на възобновяването на работата на АЕЦ „Кашивазаки-Карива“ ще бъде важен етап за постигането на тези цели.

През юли Kansai Electric Power, най-големият оператор на ядрена енергия в Япония, обяви, че ще започне проучвания за изграждане на реактор в западната част на страната – първият нов ядрен блок след катастрофата във Фукушима.

Въпреки това част от обществото остава силно критична към възраждането на ядрената енергетика. „Като жертва на ядрената авария във Фукушима желая никой – нито в Япония, нито другаде по света, да не преживее отново щетите от подобна катастрофа“, заяви Аяко Ога.

Редактор: Ивайла Митева