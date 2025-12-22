Шести блок на АЕЦ “Козлодуй” е временно спрян от работа. Причината за това е планиран ремонт, след като в защитното устройство на турбината е установен дефект.

От атомната електроцентрала съобщават, че няма засечено отделяне на замърсяващи вещества в околната среда. Преди да бъдат монтирани, устройствата ще бъдат тествани от две независими научни организации.

След това блокът ще бъде включен към енергийната система на страната. Пети блок продължава да работи.

