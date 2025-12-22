Снимка: Пресцентър на АЕЦ „Козлодуй”
Причината за това е планиран ремонт, след като в защитното устройство на турбината е установен дефект
Шести блок на АЕЦ “Козлодуй” е временно спрян от работа. Причината за това е планиран ремонт, след като в защитното устройство на турбината е установен дефект.
От атомната електроцентрала съобщават, че няма засечено отделяне на замърсяващи вещества в околната среда. Преди да бъдат монтирани, устройствата ще бъдат тествани от две независими научни организации.
Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян по-рано заради установен дефект
След това блокът ще бъде включен към енергийната система на страната. Пети блок продължава да работи.Редактор: Ивайла Митева
