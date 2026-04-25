Общо 24 души са под постоянно медицинско наблюдение и се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс в силистренското село Черногор. Това съобщи служебният министър на земеделието и храните.

Иван Христанов увери, че няма опасност за населението. По думите му е установена една основна точка на възникване на проблема, а институциите вече са проследили целия път на потенциално заразената продукция.

Христанов: Има открити две огнища на антракс в страната, които са изолирани

Все пак призивът е гражданите да купуват хранителни продукти само от регламентирани и проверени търговски обекти, за да се гарантира безопасността на храните и да се предотвратят подобни инциденти.

"Една е точката, от която тръгна проблемът. Проследяваме и целия път. Вече сме завършили този процес. Всички превозни средства, магазини и изобщо всичко, което е имало допир, е обезопасено. Храната е конфискувана. Стремим се до началото на другата седмица проблемът да бъде затворен. Можем да си вършим работата, когато нашите съвети са чути и гражданите участват активно в това да се борим със заболявания, които се пренасят и на трапезата", коментира Христанов.

Припомняме, че на 22 април БАБХ съобщи, че съществува опасност месо от огнището с антракс в силистренското село Черногор да е разпространено и в други области на страната. Около 2 тона месо са излезли през незаконна кланица в село Лъвино, община Исперих. От Агенцията уточняват, че сигналът към тях е бил забавен с почти месец - животните в стопанството са започнали да боледуват още в средата на март, но никой не е уведомил властите.

Ден по-късно министър Христанов разкри, че има две огнища, открити в България, които са изолирани, местата са дезинфекцирани и поставени под наблюдение.

