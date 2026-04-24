Поведението на Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди напоследък предизвика спекулации, че дългогодишното им приятелство може да е прераснало в нещо повече. Двамата привлякоха вниманието още през март, когато бяха заснети заедно на партито на „Vanity Fair” след наградите „Оскар”.

Месец по-късно те отново се появиха заедно по време на първия уикенд на фестивала „Коачела”, където гледаха изпълнение на Джъстин Бийбър в компанията на приятели. Присъстващи на фестивала твърдят в социалните мрежи, че са ги видели в особено близки отношения. Клюкарският блог „DeuxMoi” дори съобщава, че според няколко източника Кендъл и Джейкъб са се целували на афтърпартито на Бийбър.

Макар слуховете за романтична връзка да се засилват едва сега, редица публикации предполагат, че отношенията между модела и звездата от „Еуфория” са се задълбочили още преди месеци. Към момента нито Кендъл, нито Джейкъб са коментирали публично информацията.

Предполагаемият романс идва осем месеца след като 28-годишният Елорди се раздели с Оливия Джейд през август след четиригодишна връзка с прекъсвания. Въпреки появилите се слухове за тяхно събиране през септември, когато тя присъства на премиерата на „Франкенщайн”, двамата не потвърдиха подобно развитие.

В последните години Кендъл Дженър беше свързвана с Девин Букър и Бед Бъни. Макар обикновено да пази личния си живот далеч от публичността, флиртуваща размяна на реплики с Букър през януари отново привлече вниманието на феновете.

Въпреки че животът ѝ е под светлината на прожекторите още от риалити формата „В крак с Кардашиян”, Кендъл рядко разкрива подробности за личния си живот. Неотдавна тя направи изключение, споделяйки дали вижда в бъдещето си деца.

„Искам да имам, но не веднага. Искам да съм сигурна, че ще мога да им отделя достатъчно време, а засега съм твърде заета”, сподели 30-годишната Дженър в интервю за „Vogue France”, публикувано на 24 февруари.

За близкото бъдеще тя има по-проста цел: „Най-важното е да остана вярна на себе си и да продължа да се забавлявам. Може да звучи като клише, но е много важно за мен.”

