Моделът Кендъл Дженър планира да се откаже от живота си под светлината на прожекторите и да се фокусира върху проектирането на къщи.

29-годишната Кендъл стана известна като дете в риалити шоуто на семейството си „Keeping Up With The Kardashians“, преди да започне кариерата си като модел. Сега съчетава работата си на подиума с участието в най-новото им шоу „The Kardashians“. Тя обаче е категорична, че планира да се оттегли от развлекателната индустрия, защото предпочита „простия живот“.

„Кълна се в Бога, ще спра с всичко и ще се занимавам само с проектиране на къщи. Не се шегувам. Обичам моето пространство в Лос Анджелис, но също така много обичам простия живот. Харесва ми да ставам всяка сутрин, да си облека бански костюм или спортни панталони, без грим, и просто да се наслаждавам на деня си. Много мисля за бъдещето, но се опитвам да не планирам прекалено много, защото, както знаете, съм човек, който обича да планира“, сподели Дженър пред списание Vogue.

В съвместното интервю с приятелката си Джиджи Хадид, Кендъл разкри, че в момента строи нова къща извън Лос Анджелис, а Джиджи призна, че приятелката ѝ е „една от малкото хора, на които бих позволила да проектират къща за мен“.

Въпреки че е израснала пред камери, моделът признава, че детството ѝ винаги ѝ се е струвало нормално.

Кендъл направи първата си поява в „Keeping Up with the Kardashians“ през 2007 г., но тя смята, че тя и по-малката ѝ сестра Кайли Дженър са били до голяма степен защитени от прожекторите през детските си години.

„Ходехме на училище, докато можехме. Започнах да уча вкъщи, в 11-ти и 12-ти клас. Така че, въпреки че имахме телевизионно шоу у дома, ходехме на училище през целия ден и имахме приятели, които познавахме още преди шоуто да започне. Не винаги беше лесно, но се чувствахме нормално“, обясни Кендъл по време на участието си в подкаста „Anything Goes“ на Ема Чембърлейн.

„Като цяло съм много благодарна, защото мисля, че можеше да бъде много по-зле. Мисля, че единственото, което имахме с Кайли, беше много стабилност, много любов и наистина чудесна подкрепа и наистина чудесни приятели. Така че се чувствахме, че можем да се откъснем от всичко и да бъдем нормални. Също така сме много благодарни, че имахме по-големи братя и сестри, които виждахме как правят нещата преди нас и ни водеха по някакъв начин“, добави тя.

