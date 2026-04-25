В неделя времето ще е слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, като вечерта в Североизточна България ще стане север-североизточен. В Северна България ще се усили до умерен и силен.

Националният институт по метеорология и хидрология е обявил жълт код за силен вятър в северната част на страната- в Монтана, Видин, Враца, Плевен, Русе, Велико Търново, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич и малка част от Варна.

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София около 23°. През нощта срещу понеделник над страната ще премине размит студен атмосферен фронт, който ще доведе до временни увеличения на облачността. С вятър от север-североизток ще нахлува по-хладен въздух, като в Източна България той ще бъде умерен и силен.

Дъждове и градушки през идната седмица

В планините ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен до силен северозападен вятър с тенденция към усилване. Температурите на 1200 метра ще са около 16°, а на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен западно-северозападен вятър. Вечерта по северното крайбрежие ще се ориентира от север-североизток и ще се усили до умерен и силен. Максималните температури ще са между 20° и 25°.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК .

Редактор: Цветина Петкова