Седмицата след изборите ще започне с приветлива сутрин. В някои ниски райони на страната видимостта ще е понижена. Следобед и вечерта обаче облачността ще е променлива, с локални валежи от дъжд. В Централна и Източна България ще се оформят гръмотевични процеси с резки пориви на вятъра, временно интензивен валеж и потенциал за пролетна градушка. Западен вятър с умерени до силни пориви ще духа в Северна България. Дневните температури ще варират между 15 и 20-22 градуса.

В планините първият ден от новата седмица ще е с динамична облачност. В хода на деня ще има локално интензивни валежи с гръмотевици. Сняг ще превали само в най-високия планински пояс. По върховете в топлите часове се очакват температури малко над нулата, но в ниските планински и предпланински райони живакът в термометрите ще скочи до към 10-12 градуса.

Времето в изборния ден: Слънчево до обяд, температурите ще са до 22°

Във вторник и сряда ще остане преобладаващо облачно и дъждовно. Валежите ще са по-напоителни в първия от дните в южната половина на страната. На места ще се оформят гръмотевични процеси с риск от градушка. В топлите часове термометрите ще се движат между 10 и 15 градуса.

В четвъртък и петък валежите ще са на малко места. В четвъртък призорио обаче, в отделни котловини на Западна и Централна България, ще има условия за слана.