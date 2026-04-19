В изборния ден, в неделя, преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след пладне ще има разкъсана облачност. Тя ще бъде по-значителна над южните, източните и планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд.

Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, по Черноморието – между 15 и 19 градуса, а за София – около 20 градуса.

Какво ще е времето в изборния ден и през следващата седмица

Над планините преди обяд, главно в западната половина от страната, ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове облачността ще се увеличи и на места ще има превалявания от дъжд, а по най-високите планински върхове и била – от сняг. Ще духа умерен, а в масивите от Източна България – и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра – около 4 градуса.

Над Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. Само на отделни места след обяд ще превали слаб дъжд. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а в следобедните часове – от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15 и 19 градуса. Температурата на морската вода е около 12 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

