До края на почивните дни страната ни ще попадне под влиянието на нахлуващ студен въздух. В по-голямата част на страната времето ще остане приветливо, слънчево с усещане за топла пролет.

До полунощ в петък обаче условия за гръмотевични процеси с кратък, локален валеж с риск от градушка ще има първо в Северозападна, а после и в други райони на Северна България.

По движението на студения атмосферен фронт, през нощта и в събота преди обяд кратки дъждове се очакват в Северна България. Следобед явленията ще се преместят към Южна България и източните крайморски райони. На Томина неделя, в Деня на изборите, се очертава слънчево време в цялата страна с временни увеличения на облаците и изолирани, локални превалявания.

Ако в петък следобед температурите са в интервала 16-21 градуса, то в събота ще е ветровито и малко по-хладно със следобедни стойности на термометрите от 12 до 17 градуса, в неделя - отново от 15 до 20.

В седмицата след изборите времето ще остане динамично. Ще има чести валежи, тук-там с гръмотевици. В някои от дните ветровете ще са студени и силни. Температурите ще са по-високи в първите дни на периода, след което ще се понижат към средата на седмицата.