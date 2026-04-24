Гърция въвежда нови правила и високи глоби за нарушителите на пътя. Една от най-високи санкции е за агресивно шофиране.

Предвижда се при първо нарушение глоба от 2 хиляди евро и отнемане на шофьорската книжка за 1 година.

За трето нарушение санкцията достига до 8 хиляди евро и отнемане на книжка за 4 години.

Кое е „агресивно” шофиране обаче ще преценява полицията, защото няма описана дефиниция. Глоби ще има и за шофьорите, които сменят пътните ленти с опасни маневри, както и за гонки.

Полицията в Гърция вече прилага и наказания от 350 евро за използването на кабелни или безжични слушалки за мобилни телефони по време на шофиране. Същата е глобата и при липса на документ за преминат технически преглед. Засиленият контрол се осъществява и чрез нова мрежа от умни камери.

Преди да замине за поредния риболов Христофор Христов прави съпоставка на шофирането в България и Гърция. "В Гърция е супер. Пише 90 - караш с 90. А тук пише 20 - караш със 120", споделя той.

Според него строгите правила възпитават водачите, затова подкрепя и мярката за говорене по телефон през слушалки. Като редовен шофьор в южната ни съседка Христофор знае и разликите с правилата за движение и поведението на водачите.

Експертът по пътна безопасност Румен Дунев обяснява, че Гърция работи по пътната си безопасност още от 90-те години, а мерките дават резултат. Според него обаче "агресивното" шофиране е субективен фактор и очаква част от тези глоби да отпадат след това в съда. "Много важно нещо е, че в Гърция трудно може да се забележат т.нар. "хранилки", които има в България на много места. Ако на четирилентов път има ограничение 30, показва, че работата е свършена преди да почнат сериозни глоби", казва Дунев.

Като позитив той отчита, че суровите мерки ще дисциплинират и българските шофьори. "Надявам се, когато прекрачат границите на България, да запазят същите норми на поведение на пътя", допълни Румен.



