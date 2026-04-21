Шофьорите, които планират пътуване до Гърция, трябва да се подготвят за нови изисквания към автомобилните аптечки, които влизат в сила от 18 юни тази година. Промените са с цел повишаване на пътната безопасност и ще засягат както автомобилите с гръцка регистрация, така и всички превозни средства, преминаващи през територията на страната.

⇒ Какво трябва да съдържа новата аптечка?

Според новите правила, аптечката за първа помощ трябва да отговаря на специфични европейски технически спецификации. Важно изискване е тя да бъде разположена на леснодостъпно място в автомобила, за да може да се използва незабавно при спешност. Шофьорите трябва също така да се уверят, че всички консумативи са в срок на годност.

Списъкът със задължителните елементи включва:

Специално спасително (изотермично) одеяло с размери 210 на 160 см;

Медицинска маска за лице;

Ръкавици за еднократна употреба;

Различни видове медицински превръзки;

Инструкции за оказване на първа помощ.

При полицейска проверка липсата на аптечка или наличието на непълен комплект ще се санкционира с глоба от 30 евро.

Автоинструкторът Красимир Георгиев обяснява, че макар да има общи правила, всяка страна сама определя детайлите. „Има Виенска конвенция, която десетки страни са подписали, която само регламентира, а изискванията се определят от съответните държави“, посочва той.

При сравнение между българската и гръцката аптечка се забелязват съществени разлики. Георгиев изброява елементите, които у нас са задължителни, но в Гърция не се изискват, и обратното. „Стерилни полиетиленови ръкавици, голям размер, два чифта – това гърците не го искат, а ние го имаме. Безопасни игли – това гърците също го нямат. В България медицинската маска не е задължителна“, пояснява автоинструкторът.

Въпреки новите изисквания, Гърция остава водеща дестинация за българските шофьори. Според експертите, новите правила едва ли ще променят плановете на почиващите.

