Липсата на спасително одеяло или медицинска маска може да коства на пътуващите глоба от 30 евро
Шофьорите, които планират пътуване до Гърция, трябва да се подготвят за нови изисквания към автомобилните аптечки, които влизат в сила от 18 юни тази година. Промените са с цел повишаване на пътната безопасност и ще засягат както автомобилите с гръцка регистрация, така и всички превозни средства, преминаващи през територията на страната.
⇒ Какво трябва да съдържа новата аптечка?
Според новите правила, аптечката за първа помощ трябва да отговаря на специфични европейски технически спецификации. Важно изискване е тя да бъде разположена на леснодостъпно място в автомобила, за да може да се използва незабавно при спешност. Шофьорите трябва също така да се уверят, че всички консумативи са в срок на годност.
Гърция въвежда нови правила за шофьорите
Списъкът със задължителните елементи включва:
Специално спасително (изотермично) одеяло с размери 210 на 160 см;
Медицинска маска за лице;
Ръкавици за еднократна употреба;
Различни видове медицински превръзки;
Инструкции за оказване на първа помощ.
При полицейска проверка липсата на аптечка или наличието на непълен комплект ще се санкционира с глоба от 30 евро.
Автоинструкторът Красимир Георгиев обяснява, че макар да има общи правила, всяка страна сама определя детайлите. „Има Виенска конвенция, която десетки страни са подписали, която само регламентира, а изискванията се определят от съответните държави“, посочва той.
При сравнение между българската и гръцката аптечка се забелязват съществени разлики. Георгиев изброява елементите, които у нас са задължителни, но в Гърция не се изискват, и обратното. „Стерилни полиетиленови ръкавици, голям размер, два чифта – това гърците не го искат, а ние го имаме. Безопасни игли – това гърците също го нямат. В България медицинската маска не е задължителна“, пояснява автоинструкторът.
Въпреки новите изисквания, Гърция остава водеща дестинация за българските шофьори. Според експертите, новите правила едва ли ще променят плановете на почиващите.
