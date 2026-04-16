Нови правила се въвеждат от 18 юни за шофьорите на автомобили в Гърция по отношение на аптечката за първа помощ, която трябва да се намира в превозното им средство. Според решение на заместник-министъра на инфраструктурата и транспорта Константинос Киранакис в аптечката трябва да има конкретни артикули като изотермично спасително одеяло с определени размери, левкопласт, пластири, бинтове, превръзки за изгаряния и рани, ножица за първа помощ, ръкавици за еднократна употреба, мокри кърпички за почистване на кожата, медицинска маска за лице и инструкции за първа помощ.

В случай на несъответствие нарушителите се наказват с глоба в размер на 30 евро.

Според решението всички моторни превозни средства, с изключение на двуколесните, които се движат на гръцка територия, са длъжни да носят кутия за първа помощ, съдържаща медицински материали, подходящи за незабавна употреба в случай на спешна нужда.

В решението е посочено, че „аптечката за първа помощ се поставя в превозното средство на лесно достъпно място, за да се гарантира използването ѝ без забавяне. Тя не трябва да се заключва или в нея да се поставя какъвто и да е друг предмет, освен превързочните и медицински материали”.

Съдържанието трябва да се подменя на малки интервали от време (не повече от две години) поради специфичните условия на съхранение, особено през летните месеци.

Материалите в аптечката трябва да са в срок на годност, в добро състояние и да носят маркировка „CE” в съответствие с регламента на ЕС за медицинските изделия.

Какво трябва да съдържа кутията за първа помощ:

Спасително одеяло (изотермично) (минимални размери 210 x 160 cm – метализирано);

Ролка фиксираща лента (левкопласт) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm);

Комплект самозалепващи се превръзки (пластири) (DIN 13019-E, 14 броя с различни размери);

Индивидуален стерилен бинт (малък) (DIN 13151-K, прибл. 6 x 8 cm);

Индивидуален стерилен бинт (среден) (DIN 13151-M, прибл. 8 x 10 cm);

Индивидуален стерилен бинт (голям) (DIN 13151-G, прибл. 10 x 12 cm);

Превръзка за изгаряния / стерилна марля (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm);

Превръзки за рани (компреси) (10 x 10 cm, по двойки);

Еластичен фиксиращ бинт (тесен) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m);

Еластичен фиксиращ бинт (широк) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m);

Триъгълна кърпа (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm);

Ножица за първа помощ (DIN 58279-A 145, атрауматична);

Ръкавици за еднократна употреба (медицински) (DIN EN 455, винил/нитрил, големи);

Мокри кърпички за почистване на кожата;

Медицинска маска за лице (тип IIR или FFP2);

Инструкции за оказване на първа помощ.

Редактор: Мария Барабашка