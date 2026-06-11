Иран обяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, включително петролни танкери и търговски кораби, на фона на рязката ескалация на напрежението между Техеран и Вашингтон.

Според изявление на висшето командване на иранските въоръжени сили всеки кораб, който се опита да премине през стратегическия морски коридор, ще бъде считан за нарушител и може да стане обект на обстрел.

Иран удари американски военен кораб край Ормузкия проток

Решението идва малко след като Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е започнало удари по ирански цели, определени като действия по самоотбрана.

Междувременно ирански медии съобщиха за активиране на системите за противовъздушна отбрана в западните части на Техеран. Информация за експлозии беше разпространена и от провинция Фарс, както и в близост до остров Киш в Персийския залив.

Бе съобщено за още взривове в районите на Сирик, Минаб, Асалуя и Бандар Абас в южната част на Иран. Появиха се и информации за морски сблъсъци между ирански и американски сили.

Впоследствие Иран заяви, че е ударил две военни бази в Кувейт и Бахрейн.

Ормузкият проток - най-важният петролен маршрут в света - е затворен

Ескалацията идва ден след като американският президент Доналд Тръмп предупреди, че са възможни мащабни удари срещу Иран. Подобна позиция по-късно изрази и министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет.

Според ирански медии два кораба, които са направили опит да преминат през Ормузкия проток въпреки въведената забрана, вече са били поразени.

Редактор: Цветина Петкова