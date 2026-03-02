Снимка: iStock
Това обяви командирът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран
Командирът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран заяви, че Ормузкият проток - най-важният петролен маршрут в света - е затворен и Иран ще подпали всеки кораб, който се опита да го премине, съобщават иранските държавни медии.
По-рано днес Иранската революционна гвардия заяви, че Съединените щати „вече няма да бъдат в безопасност“.
„Врагът трябва да знае, че щастливите му дни приключиха и вече няма да бъде в безопасност никъде по света, дори в собствените си домове“, се казва в изявление на силите „Кудс“ към гвардията. То беше излъчено по държавната телевизия.
