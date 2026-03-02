Голямата вълна в конфликта с Иран предстои тепърва. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за "Си Ен Ен" - първото му изявление след ударите в Близкия изток. Американският лидер добави, че не знае кой ще оглави Ислямската република след ликвидирането на върховния ѝ лидер, предаде „Ройтерс”.

По думите му Вашингтон все още не е нанесъл най-сериозните си удари, а по-мащабни действия се очакват скоро. "Още дори не сме започнали да ги нападаме сериозно. Голямата вълна още не е минала. Тя предстои скоро", каза Тръмп. Той добави, че към момента не е ясно кой управлява Иран след убийството на аятолах Али Хаменей. "Не знаем кое е ръководството, не знаем и кого ще изберат", посочи американският президент.

„Сега е най-добрият момент да елиминираме заплахата, която представлява болната и зловеща власт. В продължение на почти 47 години този режим атакува Съединените щати и убива американци“, твърди Тръмп.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте коментира конфликта пред германската телевизия ARD. „Това, което САЩ правят тук, заедно с Израел, е наистина важно, защото лишава Иран от възможността да се сдобие с ядрени оръжия и балистични ракети“, заяви той. „НАТО няма абсолютно никакви планове да се включи в това или да участва в него. Отделни съюзници правят всичко възможно, за да подпомогнат действията на САЩ и Израел“, добави Рюте.

Редактор: Калина Петкова