Иранската революционна гвардия заяви, че Съединените щати „вече няма да бъдат в безопасност“, на третия ден от съвместните американско-израелски удари срещу Ислямската република.

„Врагът трябва да знае, че щастливите му дни приключиха и вече няма да бъде в безопасност никъде по света, дори в собствените си домове“, се казва в изявление на силите „Кудс“ към гвардията. То беше излъчено по държавната телевизия.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му няма да остане безмълвна.

„Атаките срещу болници посягат на самия живот. Атаките срещу училища засягат бъдещето на една нация. Светът трябва да ги осъди“, написа той в X. „Иран няма да остане безмълвен и няма да отстъпи пред тези престъпления“, добави Пезешкиан.

Attacks on hospitals strike at life itself. Attacks on schools target a nation's future. Targeting patients and children blatantly violates humanitarian principles. The world must condemn it. I stand with my grieving nation. Iran will not remain silent or yield to these crimes. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 2, 2026

Техеран твърди, че 168 души са загинали при удара по училище в южната част на страната в събота. САЩ и Израел не са потвърдили тази атака.

Междувременно Иранската революционна гвардия твърди, че е атакувала днес петролен танкер в Ормузкия проток, свързан според КГИР със САЩ, предаде "Франс прес".

"Съюзническият на САЩ танкер "Athe Nova" все още гори в Ормузкия проток, след като го удариха два дрона", заявиха революционните гвардейци, идеологическата армия на Ислямската република.

