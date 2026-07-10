Испанските власти ликвидираха една от най-големите нелегални схеми за производство на цигари в Европа, след като разбиха две международни престъпни групи, управлявали шест тайни фабрики на територията на страната.

По данни на разследващите производствените мощности са били способни да произвеждат близо осем милиона незаконни цигари на ден, предназначени за черния пазар в няколко европейски държави.

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Операцията е проведена от испанската Гражданска гвардия със съдействието на Европол и правоохранителните органи на Полша и Литва. При координирани акции в няколко испански провинции са арестувани общо 50 души, а двама издирвани полски граждани са били екстрадирани. Седем от заподозрените остават в ареста.

По време на претърсванията властите са конфискували над 20 милиона готови фалшиви цигари, повече от 38 тона тютюн, огнестрелни оръжия, криптирани устройства за комуникация, 18 автомобила и около 170 хиляди евро в брой. Стойността само на иззетите тютюневи изделия се оценява на над 10 милиона евро.

Според разследването престъпните организации са произвеждали имитации на популярни международни марки, които впоследствие са били пласирани в Испания и други европейски страни, включително Португалия и Франция. Следователите проверяват и данни за доставки към пазара във Великобритания.

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Разследващите са установили още, че фабриките не само са снабдявали собствената мрежа за разпространение, но са работили и за други престъпни групировки. В производствените бази са открити работници, живеещи в лоши условия в импровизирани помещения, което поражда съмнения за трудова експлоатация.

Операцията е резултат от продължило близо седем години международно разследване. То започва след обмен на информация между Европол и службите в Полша и Литва, които засичат престъпна структура с полски ръководители, развиваща дейност от територията на Испания.

Редактор: Цветина Петкова