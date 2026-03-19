Разбиха нелегална фабрика за цигари в Италия. Действията на италианската финансова полиция са продиктувани от Европейската прокуратура. При акцията в обекта са открити 11 души с българско и украинско гражданство. Те, както и двамата италиански собственици на фабриката, са предадени на властите по обвинения за държане на контрабандни тютюневи изделия и фалшифициране на търговски марки.

Фабриката, разположена в Кастаняро край Верона, била оборудвана за мащабно производство с капацитет до 4 милиона цигари дневно. Стойността на обекта се оценява на над 2 милиона евро. Операцията с участието на над 70 служители е обхванала производствената база и складове в Монселиче и Тераса Падована. Иззети са 17 тона цигари, 8 тона нарязан тютюн, 108 палета с прекурсори и 31 палета с материали за производство.

Издирван за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас се предаде

Разкриването е резултат от месеци разследване. След проследяване на веригата на доставки от предишни конфискации в района на Палермо, разследващите са установили местата на производство, въпреки опитите за прикриване, включително чрез заглушаване на комуникациите.

Ако цигарите бяха достигнали пазара, щетите за бюджетите на ЕС и държавите членки щяха да възлязат на 3,9 милиона евро. Нелегалната фабрика е могла да генерира печалба от около 700 000 евро дневно, или над 240 милиона евро годишно, с приблизителни загуби за публичните финанси от около 160 милиона евро годишно.

Всички замесени се считат за невинни до доказване на противното от компетентните италиански съдилища.

