Снимка: БТА, AP Photo/Michel Euler
Инсталацията ще бъде достъпна за посетители до 28 юни
Новата инсталация на френския художник JR, озаглавена „Пещерата на Пон Ньоф“ (La Caverne du Pont Neuf), беше официално отворена за посетители тази вечер в Париж, съобщават от пресекипа на JR. Проектът е създаден като почит към емблематичната творба на артистите Кристо и Жан-Клод „Опакованият Пон Ньоф“ (The Pont Neuf Wrapped), с която през 1985 г. бе опакован Пон Ньоф - най-старият мост в Париж.
Инсталацията ще бъде достъпна за посетители до 28 юни и предлага временно художествено преосмисляне на моста и околното пространство. Достъпът е свободен и е възможен 24 часа в денонощието.
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Проектът е реализиран с подкрепата на фондацията L’Amicale des Ponts de Paris, без използване на публични средства, а финансирането идва от продажби на произведения на JR и частни дарители.
Официалното откриване беше отложено след щети, причинени от екстремно метеорологично събитие на 2 юни, но още на 20 май посетители са могли да видят инсталацията от различни гледни точки по река Сена, от мостове и крайбрежни зони, както и от туристически плавателни съдове, пишат още от пресекипа на JR.Редактор: Цвета Лазаркова
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