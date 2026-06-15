Новата инсталация на френския художник JR, озаглавена „Пещерата на Пон Ньоф“ (La Caverne du Pont Neuf), беше официално отворена за посетители тази вечер в Париж, съобщават от пресекипа на JR. Проектът е създаден като почит към емблематичната творба на артистите Кристо и Жан-Клод „Опакованият Пон Ньоф“ (The Pont Neuf Wrapped), с която през 1985 г. бе опакован Пон Ньоф - най-старият мост в Париж.

Инсталацията ще бъде достъпна за посетители до 28 юни и предлага временно художествено преосмисляне на моста и околното пространство. Достъпът е свободен и е възможен 24 часа в денонощието.

МЕЧТАТА НА КРИСТО И ЖАН-КЛОД: Откриха за посетители опакованата Триумфална арка

Проектът е реализиран с подкрепата на фондацията L’Amicale des Ponts de Paris, без използване на публични средства, а финансирането идва от продажби на произведения на JR и частни дарители.

Официалното откриване беше отложено след щети, причинени от екстремно метеорологично събитие на 2 юни, но още на 20 май посетители са могли да видят инсталацията от различни гледни точки по река Сена, от мостове и крайбрежни зони, както и от туристически плавателни съдове, пишат още от пресекипа на JR.

Редактор: Цвета Лазаркова