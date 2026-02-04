Разкриха голяма незаконна фабрика за производство на цигари. В съвместната спецакция са участвали Прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ и международни партньори.

Мащабната производствена дейност е развивана в стари постройки в землището на пернишкото село Батановци, както и на подземното ниво на сградата.

Операцията е проведена в рамките на международно сътрудничество с партньорски служби от Великобритания, съобщи главният прокурор Борислав Сарафов по време на брифинг на място.

По думите на Сарафов това е втората международна операция за последните две седмици, реализирана с активното участие на българските институции и техни чуждестранни партньори.

„Независимо от политическата нестабилност и усещането за безвремие, институциите са длъжни да работят в обществен интерес и да го правят още по-добре“, подчерта главният прокурор. Той заяви, че разкритата фабрика е по-мащабна дори от тази в хасковското село Момково, разбита през миналата година, и определи борбата с нелегалното производство на акцизни стоки като траен приоритет за държавата.

Председателят на ДАНС Деньо Денев посочи, че операцията е резултат от месеци целенасочена работа и координация с партньорски служби. По думите му фабриката е била изградена с изключително сериозен финансов ресурс и при строга конспирация. На място е установен и тунел, който излиза на няколкостотин метра извън сградата, използван за логистика и укриване на дейността.

Денев съобщи, че при акцията е задържан и товарен автомобил, натоварен с произведени в нелегалната фабрика цигари без бандерол. Количеството възлиза на около 990 кашона, съдържащи над 10 милиона къса цигари. Той уточни, че действията по установяване на организаторите тепърва предстоят и ще бъдат извършени под надзора на Окръжна прокуратура – Перник, със съвместното участие на ДАНС, ГДБОП и Агенция „Митници“.

Георги Димов от Агенция „Митници“ подчерта, че борбата с нелегалното производство на цигари е сред основните приоритети на държавата в рамките на усилията за изсветляване на икономиката. По думите му службите са реагирали бързо и ефективно, като фабриката е установена и дейността ѝ е прекратена в рамките на не повече от три седмици.

Димов изтъкна, че при огледа на подземните и надземните нива на съоръжението ясно личи високото ниво на организация и техническа обезпеченост, както и професионалната работа на службите при събирането и запазването на доказателствата. Той подчерта, че независимо от политическата обстановка, институциите трябва да продължат да работят в тясно взаимодействие, каквото е било наложено като модел през последните години.

Очаква се в хода на разследването да бъдат предприети допълнителни оперативно-издирвателни действия, а информация за броя на задържаните лица да бъде предоставена от наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Перник.