Хасковският бизнесмен Стойчо Захариев Иванов остава под домашен арест по обвинение, свързано с нелегалната цигарена фабрика, открита под кравеферма в свиленградското село Момково .



Иванов се е предал доброволно на властите на 6 октомври, твърдейки, че не е знаел, че е издирван. По думите му е бил в Гърция, където е прекарал няколко дни в болница, а след завръщането си в България е бил на лечение в МБАЛ – Хасково. В този период е бил издирван на няколко адреса, включително и в хотела на дъщеря му.

Как се стигна до разкриването на най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас



Мярката му за неотклонение е определена от Районен съд – Свиленград по искане на прокуратурата, след като експертиза установила, че Иванов не може да пребивава в следствения арест. Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Хасково.



Според свидетели Иванов е пребивавал в халето, под което се е намирала фабриката. Достъп до помещението са имали само лица, свързани с незаконното производство. Прокуратурата твърди, че има доказателства, че бизнесменът е шофирал камион, от който впоследствие са били прехвърлени цигари в задържан товарен автомобил в Генерал Тошево .



Известно е, че Стойчо Иванов е бил осъждан за грабеж през 2018 г.



Нелегалната фабрика беше разбита през юли. При акцията бяха открити машини и над 102 милиона цигари на обща стойност 30 милиона лева. Разследващите смятат, че производството е работило в продължение на две до три години.