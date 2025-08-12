Хасковският окръжен съд увеличи паричната гаранция на Николай Перчемлиев на 50 000 лв. заради тежестта на обвинението по делото за нелегалната фабрика за цигари, разбита преди месец в свиленградското село Момково.

Снимка: Димитър Иванов, NOVA

Съдът определи гаранция от 40 000 лв. и за друг обвиняем – Христо Мотов. Решението е окончателно.



В съда Перчемлиев заяви, че сам е изградил помещенията под кравефермата, които първоначално били предназначени за торохранилище, без да знае, че впоследствие са превърнати във фабрика. Той е съсобственик на стопанството с баща си, а съпругата му също работи там.



Под легалната кравеферма в подземен етаж бяха открити машини и над 102 млн. къса цигари на стойност около 30 млн. лв. Според разследващите фабриката е действала от 2–3 години. Другите обвиняеми – Димитър и Росица Перчемлиеви, са на свобода срещу гаранция от по 6 000 лв.



Николай Перчемлиев беше обявен за общодържавно издирване, след което сам се предаде. Той е бил в Гърция, откъдето се е върнал и е влязъл в болница. Според прокуратурата Мотов също е съпричастен към незаконната дейност, но неговата защита твърди, че няма доказателства за пряко участие. И двамата обвиняеми са с чисто съдебно минало.