Какво предстои в Близкия изток след като Тръмп обяви временното споразумение за „приключено”? Навлиза ли в нова фаза конфликтът между Москва и Киев? Темата коментират журналистите Валерий Тодоров и Христо Римпопов в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Меморандумът се оказа няколко листа хартия. Не вярвам, че може да говорим за устойчив мир. Тръмп сподели, че неговите пратеници ще продължат да преговарят, но не изрази надежда за трайно примирие. Въпросът в случая е, че няма доверие между Иран и САЩ. Единственото, на което може да се надяваме, е временно затишие на ударите. Ормузкия проток е място, което ще има все по-малко сила в бъдеще", коментира Римпопов.

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"След ударите на САЩ се появи предположението, че ще има разместване във вътрешните сили, които влияят върху преговорите и ситуацията. Напротив, получи се обратното - Революционната гвардия изостри положението. От друга страна, част от страните от региона заемат изчаквателна позиция, която пречи да се внесе яснота и перспектива. Иран разбра, че може да изнудва САЩ като непрекъснато сменя позицията си. Най-неприятното е, че в нито един етап не се стигна до главното – ядрената програма", допълни Тодоров.

Двамата коментираха и продължаващите удари между Русия и Украйна. По думите на Христо Римпопов Русия не губи войната по начина, по който се говори. "Путин няма как да се откаже от нея. В момента сме в една ситуация, в която и двете страни се опитват да натискат, но няма никаква развръзка в краткосрочен план", заяви той.

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"Доста ефективните украински удари по петролна инфраструктура дават резултат. Някои от анализаторите говорят за прозорец на възможностите. Русия няма да се подаде на външен натиск, а по скоро на вътрешен - да омекоти реакциите. Има обвинения към Путин в либерализъм и трябва да удари по-силно, за да спре новата тактика, която се забелязва", уточни Валерий Тодоров.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев