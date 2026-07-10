Крал Чарлз III и съпругата му Камила се срещнаха с принц Хари, съпругата му Меган и двете им деца за първи път от четири години, съобщиха британски медии.

Според агенция Press Association принц Хари и семейството му са пристигнали във Великобритания от неуточнено място в Европа специално за срещата с британския монарх.

Принц Хари пристига сам в Лондон, Меган и децата им остават в САЩ

Хари посещава родината си само един или два пъти в годината, откакто публично се скара с баща си и с големия си брат - принц Уилям. Децата на Хари - 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет, не са били в страната от 2022 година.

Изглеждаше, че Хари е в конфликт с Бъкингамския дворец заради мерките за сигурност около посещението му, както и във връзка с това къде ще отседне, отбелязва "Ройтерс". Той е във Великобритания за петдневна поредица от благотворителни събития, както и за да проследи делото, което бе завел срещу британски вестници.

Бъкингамският дворец към момента не е отговорил на запитване за коментар на срещата, посочва "Ройтерс".

Редактор: Цветина Петрова