Френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен, която във вторник беше осъдена на апелативна инстанция за злоупотреби с евросредства и която вчера стартира официално кампанията си за президентските избори догодина, оглави две социологически допитвания, съобщават Ел Се И, „Фигаро“, „20 минют“ и други френски издания.

Марин льо Пен ще се кандидатира за президентските избори през 2027 г.

Според допитване на ИФОП на първия тур на президентските избори Льо Пен ще излезе на първо място с 36%. На второ място ще остане центристът Едуар Филип с 19%. На трето място ще е радикално левият Жан-Люк Меланшон с 15%. Нито един от останалите кандидати няма да прехвърли 10%, показва това допитване. Ако центристите обаче се обединят около Габриел Атал, то според същото допитване Льо Пен пак ще излезе начело на първия тур с 36%, а Атал ще остане втори с 15 процента редом до Меланшон също с 15 процента.

Според допитване на „Толуна Харис“ Льо Пен ще излезе на първия тур на първо място с между 34 и 36 процента. Според двете допитвания крайнодясната лидерка ще победи на втория тур независимо кой е нейният съперник там. Ако това е Едуар Филип, то резултатът ѝ ще бъде между 51 и 54 процента срещу 46-49 процента за него.

Редактор: Ина Григорова