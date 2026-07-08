Един от най-големите политически и шпионски скандали в съвременната история на Гърция отново излезе на преден план. 8 души, чиито телефони са били заразени със софтуера за следене „Предатор“, заведоха искове срещу компанията Intellexa и 13 лица, свързвани с нея, като всеки от тях претендира за обезщетение от 1 милион евро за нарушаване на личната неприкосновеност и незаконно следене.

Делата са насочени срещу базираната в Атина компания, разработила шпионския софтуер, както и срещу нейния израелски основател Тал Дилиан и други лица, за които се смята, че са участвали в дейността ѝ. Адвокатът на ищците Захариас Кесес обяви, че това е само началото и се очаква да последват нови искове от други потърпевши.

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Скандалът, известен като „Предаторгейт“, избухна през 2022 г., когато разследващият журналист Танасис Кукакис и лидерът на ПАСОК Никос Андрулакис разкриха, че са били обект на наблюдение чрез зловредния софтуер. Последвалите проверки показаха следи от „Предатор“ в десетки мобилни устройства, използвани от журналисти, политици, държавни служители, представители на армията и бизнеса.

Случаят предизвика сериозна политическа буря и доведе до оставките на ръководителя на гръцката Национална разузнавателна служба и на началника на кабинета на премиера. Въпреки това, правителството на премиера Кириакос Мицотакис продължава да отрича да е използвало шпионския софтуер, като признава единствено за законно прилагани специални разузнавателни средства от държавните служби.

Междувременно скандалът придоби ново измерение след разкрития, че журналистът и бивш евродепутат Стелиос Кулоглу също е бил обект на кибершпионаж. Експерти от Citizen Lab установиха, че неговият iPhone е бил заразен три пъти със софтуера „Пегасус“ (Pegasus) в периода между октомври 2022 г. и март 2023 г.

Случаят предизвика особено внимание, тъй като по това време Кулоглу е член на специалната комисия PEGA към Европейски парламент, създадена именно за разследване на злоупотребите със шпионски софтуер в страните членки на ЕС. Макар разследващите да не откриват преки доказателства за участие на гръцките власти, случаят поставя въпроси за сигурността на европейските институции и възможното следене на техни представители.

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Допълнително напрежение внесе и намесата на бившия гръцки премиер Андонис Самарас, който официално поиска Върховният съд да разследва твърденията, че и той е бил сред потенциалните мишени на „Предатор“. Искането му засилва натиска върху съдебните институции и връща темата в центъра на обществения дебат.

Разследването вече доведе и до първите осъдителни присъди. През февруари съд в Атина призна Тал Дилиан и още трима души за виновни по обвинения, свързани с нарушаване на защитата на личните данни през периода 2020-2021 г. Те получиха присъди с общ размер над 126 години затвор, които обаче в момента се обжалват. Реалният срок за изтърпяване на наказанията е ограничен до осем години до окончателното произнасяне на съда.

Самият Дилиан отхвърли обвиненията и определи присъдата като необоснована. Според него компанията е продавала технологиите си единствено на държавни институции, а отговорността за начина, по който са използвани, е на съответните правителства.

Очаква се гражданското дело за обезщетенията да започне през април, а през декември е насрочено заседанието по обжалването на наказателните присъди. Междувременно гръцките съдебни власти започнаха и ново разследване по подозрения за шпионаж, което може да разкрие още подробности около една от най-спорните афери в страната през последните години.

Редактор: Цветина Петкова