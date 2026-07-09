Полицията в Пазарджик залови 19-годишен шофьор, причинил произшествие по време на дрифт. Инцидентът се е случил миналата седмица, минути преди полунощ в петък, когато по време на дрифтиране лек автомобил се удря в паркирана на улицата кола.

При инцидента няма пострадали хора, но са нанесени материални щети, уточняват от полицията.

Взеха шофьорската книжка на 19-годишна с 10 фиша за различни нарушения

На 19-годишния шофьор е съставен акт, свидетелството му за управление е иззето, а законът предвижда над 1500 евро глоба за подобно нарушение.

Засилените проверки за незаконни гонки, дрифтиране и грубо нарушаване на правилата за безопасно движение ще продължат по пътищата в цялата област, казват още от полицията.

Редактор: Цвета Лазаркова