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Момичето дрифтило в столичния квартал „Младост”
Полицията в София глоби 19-годишно момиче след подаден сигнал за дрифт в столичния квартал „Младост” в нощта срещу сряда. На младата шофьорка е съставен акт, глобена е с 1500 евро и остава без книжка за 12 месеца.
Тя е позната на полицията още от 2024 г., когато е санкционирана за шофиране без книжка. Откакто е получила свидетелство за управление, има 10 фиша за различни нарушения.
Момиче самокатастрофира след дрифт в СофияРедактор: Дарина Методиева
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