Преди дни министърът на образованието заяви, че образованието ни трябва да върви по посока въвеждането на оценка за дисциплина в час. Кои са ползите и вредите от една подобна промяна, темата коментира заместник-директорът на 192-о СУ "Христо Ботев" в София Младен Стефанов в "Обедния информационен блок" по NOVA NEWS.

"Въвеждането на оценка за дисциплина не е ясно дали ще реши проблемът в училище. Могат да се направят много обучения за създаване на позитивна учебна среда. Учителят в днешно време има нужда от много подкрепа. Друг начин е чрез сътрудничество между училището и семейната среда, защото те трябва да работят ръка за ръка", обясни той.

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"Проблемът с телефоните е голям. Събирането им преди час е някакво решение. Трябва да има общ подход, нещо по-централизирано. В различни училища има различни подходи", коментира още Стефанов.

Той даде пример за приобщаващо училище в Полша. "Там във всеки един клас освен учител, има негов помощник и ресурсен учител. Подкрепата ставаше навсякъде - в коридорите, в стаите, в обособени кътове в стаите. У нас, за подкрепа на учениците се грижат психолог, педагогически съветник, логопеди, но те са за цялото училище. Нужни са ни много повече специалисти", изтъкна той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев