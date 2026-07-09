Жена на 78 години от Вършец е била измамена с 16 499 евро по схема за онлайн инвестиции, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, предава кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков.

За периода от 18 юни до 6 юли 2026 година жената прехвърлила въпросната сума чрез онлайн банкиране с няколко превода по дадени ѝ от измамниците банкови сметки. Комуникацията е водена във Facebook и Viber, като ѝ били давани обещания за високи дивиденти. След всеки от преводите, които били в хиляди евро, мнимите контрагенти привеждали по 15-20 евро по нейната банкова сметка и обяснявали, че това е дивидент за ден или за седмица и така жената продължавала да внася нови и нови суми.

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В един момент комуникацията била прекъсната и жената разбрала, че е измамена. Тя подала сигнал в полицията и по случая било образувано досъдебно производство. Разследването продължава под ръководството на прокуратурата, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.

От полицията в Монтана съобщиха за БТА, че това е втори подобен случай в региона от началото на тази година. На 30 март жена на 79 години от Монтана е съобщила, че за периода от 17 октомври 2025 година до 9 февруари 2026 година е превела по банкова сметка на непознат 34 985 лева и 2 381 евро с обещания за бърза печалба.

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Тя е била заблудена, че е избрана да участва в програма, свързана с печалби на бързи пари чрез купуване на редки метали, минерали, зърно, масла и горива и така извършила над 30 превода на пари. В този случай комуникацията е била водена чрез телефонни разговори и във Viber. Към момента по случая още тече разследване, уточниха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Редактор: Никола Тунев