Празнуваме 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. В родния му град Сопот, както и в София, където е последният дом на поета, са организирани чествания. По време на събитията ще прозвучат части от творбите му, обичани от поколения българи - сред които незабравими стихотворения, разкази и емблематичният роман „Под игото”.

Същевременно Националният литературен музей, който е и първият по рода си у нас, навършва 100 години. По този повод в къщата музей „Иван Вазов” ще бъде представен двуезичен аудиогид към обновената експозиция.

Изложба в Народното събрание представя автентичните слова на априлци

Редактор: Мария Барабашка