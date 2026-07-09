Facebook/Къща музей "Иван Вазов"
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Къщата музей на Патриарха на българската литература е с обновена експозиция и двуезичен аудиогид
Празнуваме 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. В родния му град Сопот, както и в София, където е последният дом на поета, са организирани чествания. По време на събитията ще прозвучат части от творбите му, обичани от поколения българи - сред които незабравими стихотворения, разкази и емблематичният роман „Под игото”.
Същевременно Националният литературен музей, който е и първият по рода си у нас, навършва 100 години. По този повод в къщата музей „Иван Вазов” ще бъде представен двуезичен аудиогид към обновената експозиция.
Изложба в Народното събрание представя автентичните слова на априлциРедактор: Мария Барабашка
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