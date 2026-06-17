Новият директор на СДВР, гл. ком. Николай Пелтеков, даде първото си интервю след назначаването си в "Телеграфно подкастът". Той очерта приоритетите на столичната полиция и коментира най-горещите теми от последните дни – операцията срещу т.нар. „Калашници“, войната с опасните шофьори, наркотрафика и автокражбите.

Пелтеков заяви, че операцията срещу групата е подготвяна внимателно и е проведена със съдействието на специалните части на СДВР - "Кобра" и групата за задържане на ГДБОП. По думите му са били задържани над 30 души, за които полицията е събрала данни за участие в различни престъпни дейности.

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"Имахме информация за поведението и личността на част от лицата. Затова преценихме къде да използваме специализирани екипи и къде оперативни служители. Безопасността на гражданите и колегите беше приоритет“, обясни той.

Според директора на СДВР един от задържаните е направил опит за бягство, но е бил неутрализиран буквално след няколко крачки от "Кобра". Следите водят към сводничество и международен трафик. Пелтеков разкри, че част от разследванията срещу членове на групата са свързани със сводничество, принуда и международен трафик на хора.

По думите му едно от досъдебните производства е започнало още през 2023 година след оперативна работа на полицията и в момента се води от следствието под надзора на прокуратурата. "Никой от пострадалите не се е отказал от показанията си. Продължаваме да събираме доказателства и да работим по случая“, подчерта той.

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Новият директор на СДВР коментира и демонстрациите на луксозен начин на живот в социалните мрежи, с които част от задържаните станаха популярни. "Ние знаем какво е реалното им финансово състояние. Информацията ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите за проверка на произхода на средствата“, заяви Пелтеков.

Сред основните теми в разговора беше и тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха четирима души. Пелтеков посочи, че двамата участници в инцидента са били санкционирани многократно през годините за нарушения по Закона за движение по пътищата, включително за превишена скорост. "Ние сме вземали отношение всеки път, когато е имало нарушение. По-важното е да има достатъчно доказателства и ефективни присъди“, каза той.

Главен комисар Пелтеков потвърди, че полицията ще използва все по-активно дронове в борбата с пътния травматизъм и нелегалните гонки. По думите му е създаден специален имейл за сигнали от граждани за опасни шофьори, дрифтове и нерегламентирани състезания. Само преди часове, след сигнал от граждани, полицията е санкционирала 19-годишна шофьорка, която за една година зад волана е натрупала над 11 наказателни постановления. "Свидетелството ѝ е отнето, автомобилът е дерегистриран и тя ще бъде лишена от право да управлява автомобил за една година“, каза Пелтеков.

Като дългогодишен служител на криминална полиция, новият директор коментира и борбата с организираните групи за кражба на автомобили. Той призна, че задържането на известни фигури от подземния свят, сред които Данчо Релето от групата за отвличания на „Наглите“, е било резултат от продължителна оперативна работа и безсънни нощи. "Това са хора с огромен опит и сериозни технически познания. Но когато успееш да ги задържиш, удовлетворението е огромно“, заяви той.

Пелтеков разказа и за случай от кариерата си, при който е предотвратена телефонна измама за над 100 000 лева. След намеса на полицията възрастно семейство било спасено от това да предаде още пари на измамниците, а впоследствие били задържани и трите „мулета“, участвали в схемата. "Най-голямото удовлетворение е, когато хората години по-късно продължават да ти благодарят за помощта“, сподели той.

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В края на интервюто Пелтеков заяви, че не е мислил дълго преди да приеме поста начело на СДВР. "Когато човек работи и иска да се развива, това е част от пътя. Най-важното е гражданите да имат доверие в полицията. Ако няма критики, вероятно нещо не е наред“, каза новият директор на столичната полиция.

С първото си интервю начело на СДВР главен комисар Николай Пелтеков даде ясен сигнал, че столичната полиция ще продължи активните действия срещу организираната престъпност, опасните шофьори и разпространението на наркотици, а операцията срещу „калашниците“ е само началото.

Целия епизод гледайте във видеото.

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Редактор: Никола Тунев