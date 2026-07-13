Принц Арчи и принцеса Лилибет се срещнаха с дядо си, крал Чарлз III, за първи път от четири години. Частната семейна среща се е състояла в имението "Хайгроув Хаус" в Глостършър, където кралят и кралица Камила са били домакини на принц Хари, Меган Маркъл и двете им деца, съобщиха от Бъкингамския дворец.

От двореца уточниха, че няма да бъдат разпространявани снимки или подробности от събирането, тъй като то е било изцяло в семеен кръг. Според информация на списание People Меган, Арчи и Лилибет са пристигнали във Великобритания от семейната си почивка в Европа специално за срещата.

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Това е първата лична среща между 7-годишния Арчи, 5-годишната Лилибет и 77-годишния крал Чарлз от 2022 г., когато семейството присъства на честванията по случай Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II. След като принц Хари и Меган се отказаха от ролята си на действащи членове на кралското семейство през 2020 г., те се установиха в Калифорния, където отглеждат двете си деца.

По време на настоящото посещение принц Хари участва в благотворителни прояви, свързани с подготовката за Игрите „Непобедими“ през 2027 г. в Бирмингам. Въпреки очакванията, няма информация той да се е срещнал с брат си принц Уилям, който в същия ден участва в благотворителен турнир по поло, подкрепян от съпругата си Кейт Мидълтън.

Семейната среща идва на фона на продължаващото напрежение между херцога на Съсекс и британското кралско семейство, но се разглежда като рядка възможност крал Чарлз да прекара време с най-малките си внуци, които живеят в Съединените щати и рядко посещават Великобритания.

Редактор: Ралица Атанасова