Принцесата на Уелс Катрин се срещна със семейства, изследователи и студенти в рамките на дългогодишната си мисия за подпомагане на ранното детско развитие.

Посещението ѝ в Университета на Източен Лондон съвпадна с представянето на нов инструмент на Кралската фондация, насочен към подкрепата на специалисти, работещи с бебета, малки деца и техните родители.

По време на визитата принцесата разговаря с участници в образователни програми за подрастващи и се включи в дискусии с представители на академичните среди. Инициативата цели да увеличи подкрепата към децата в най-ранните етапи от тяхното развитие.

