Принцът и принцесата на Уелс споделиха нов семеен портрет по случай 15-ата си годишнина от брака.

На снимката Уилям и Катрин лежат в тревата, усмихнати, заедно с децата си - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, както и кучето им по време на великденската ваканция. Снимката е направена от фотографа Мат Портеъс в Корнуол.

Изображението беше споделено в социалните мрежи заедно с емотикон във формата на сърце и надпис: „Празнуваме 15 години брак“.

Целувка в гората: Уилям и Кейт отбелязаха Деня на влюбените (СНИМКА)

Кралската двойка се ожени в Уестминстърското абатство в Лондон през 2011 г. Принцът и принцесата се запознаха в университета „Сейнт Андрюс“. Те прекараха първите три години от семейния си живот в Ангълси, където принц Уилям премина обучение с хеликоптер, за да стане пилот на спасителна служба на Кралските военновъздушни сили. Двойката посрещна първото си дете, принц Джордж, през 2013 г. Принцеса Шарлот се роди две години по-късно, а принц Луи - през 2018 г.

