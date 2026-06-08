Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова Вашингтон незабавно да отмени строгите санкции, наложени на Куба тази година. Той предупреди, че те причиняват сериозни страдания и застрашават човешки животи. „Ограниченията върху горивата, наложени от началото на 2026 г., както и затягането на екстериториалните санкции, пряко вредят на кубинците, особено на най-уязвимите“, каза Тюрк.

По думите му деца умират заради липсата на основни лекарства и медицински консумативи. Той подчерта, че санкциите трябва да бъдат отменени незабавно. Според ООН блокадата на петролните доставки е довела до ежедневни прекъсвания на електрозахранването, които често надхвърлят 20 часа. Допълнителните санкции срещу търговци, застрахователи и корабни компании влошават ситуацията.

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Организацията предупреждава, че жизненоважни лекарства са в критичен недостиг, детската смъртност се е удвоила, а производството на храни е намаляло с 60%. „Подобни санкции, които засягат цели икономически сектори и имат тежки последици за населението, са несъвместими с основните принципи на международното право в областта на човешките права“, заяви Тюрк.

Въпреки че Куба е под американско търговско ембарго от 1962 г., американският президент Доналд Тръмп значително засили натиска през последните месеци, като прекъсна доставките на гориво за острова и заплаши да поеме контрол над него, предаде АФП.

Редактор: Дарина Методиева