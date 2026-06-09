Бившият тайландски премиер Таксин Шинаватра вече официално е свободен човек – по-малко от седмица след като получи кралско помилване, съобщи днес националната служба за затворите, цитирана от „Франс прес”.

76-годишният Таксин излежа осем месеца от едногодишна присъда за корупция и злоупотреба с власт, преди да бъде освободен условно през април заради своята възраст и здравословно състояние. Службата за затворите тогава уточни, че той трябва да носи електронна гривна.

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На 3 юни – рождения ден на кралица Сутида – Таксин беше сред отговарящите на условията за кралско помилване затворници, на които им остава да излежат по-малко от една година.

Службата за затворите днес обяви, че електронната му гривна е била свалена. „Затворът предаде на Таксин документите за официалното му освобождаване и удостоверението му за освобождаване”, се казва в изявление на ведомството.

Бившият тайландски премиер „вече не е обект на никакви наказателни санкции, наблюдение или други условия”, се допълва в текста, като се отбелязва, че същите критерии са приложени и за останалите затворници, отговарящи на условията за помилване.

В Тайланд редовно дават кралско помилване на затворници, които са демонстрирали добро поведение по време на големи кралски събития, най-вече рождените дни на краля и кралицата, отбелязва АФП.

Милиардер в сферата на телекомуникациите и една от най-влиятелните фигури в съвременната тайландска политика, Таксин е бил министър-председател два пъти. Вторият му мандат беше прекъснат преждевременно от военен преврат през 2006 г., след който той прекара повече от десетилетие в самоналожено изгнаничество, основно в Дубай, преди да се върне в Тайланд през 2023 г.

Според местни медии се очаква Таксин да отпътува за Дубай по-късно този месец, въпреки че причината за пътуването му не се разкрива.

Неговата партия „За тайландците” (Пуе Тай) и предшествениците ѝ са сред най-значимите политически движения в Тайланд през XXI век. Семейство Шинаватра е дало на страната четирима министър-председатели и дълго време се радва на силна подкрепа от избирателите в селските райони.

Въпреки това „За тайландците” постигна най-лошия си изборен резултат през февруари тази година, падайки до трето място, което повдига въпроси за политическото бъдеще на Таксин, посочва „АФП”.

Редактор: Мария Барабашка