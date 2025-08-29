Тайландският премиер беше отстранен от Конституционния съд, което хвърли политиката в страната в хаос и нанесе удар на най-мощната ѝ политическа династия, съобщава Би Би Си. Петонгтарн Шинаватра беше уволнена за нарушаване на етиката в изтекъл телефонен разговор през юни, в който тя нарича бившия лидер на Камбоджа Хун Сен „чичо“ и критикува тайландската армия на фона на влошаващото се гранично напрежение с Камбоджа.

Разговорът, изтекъл от самия Хун Сен, навреди на репутацията ѝ, а критиците я обвиниха в подкопаване на армията на страната. Решението прави Петонгтарн, дъщеря на бившия премиер Таксин Шинаватра, петия премиер, отстранен от длъжност от съда от 2008 г. насам.

В петък деветимата съдии на съда гласуваха с шест на три против Петонгтарн, постановявайки, че действията ѝ са нарушили етичните стандарти, очаквани от нейния пост.

Съдът заяви, че Петонгтарн има „лични отношения“ и отхвърли твърденията ѝ, че разговорът е бил „лични преговори за... възстановяване на мира без използване на насилие“. В решението се казва, че „е накарало обществеността да се усъмни“ дали действията ѝ „ще бъдат от полза повече за Камбоджа, отколкото за интересите на нацията“. Петонгтарн призна решението на съда, но настоя, че се опитва да спаси човешки животи.

Лидерите на Тайланд и Камбоджа ще се срещнат в Малайзия за мирни преговори

Разговорът ѝ с Хун Сен, някога близък приятел на баща ѝ, се състоя в момент, когато напрежението на границата между Тайланд и Камбоджа се повиши, което седмици по-късно избухна в петдневен конфликт, при който десетки хора бяха убити, а стотици хиляди напуснаха домовете си.

39-годишната Петонгтарн се присъедини към партията Pheu Thai едва през 2021 г. и се изкачи на власт, след като предшественикът ѝ Сретта Тависин беше освободен от Конституционния съд за назначаване на съюзник в кабинета му, който беше затворен за опит за подкупване на съдия.

Нейният заместник ще бъде избран от парламента, където партията ѝ има слабо мнозинство, след като основният ѝ коалиционен партньор, консервативната партия "Бхумджайтай", оттегли подкрепата си заради призива ѝ.

Не е необходимо парламентът да бъде разпуснат, за да бъде избран нов лидер, но мнозинството от депутатите трябва да подкрепят един от петимата регистрирани кандидати.

Тя става третата Шинаватра, чийто премиерски пост е прекратен: баща ѝ Таксин е свален от военен преврат през 2006 г., а леля ѝ Йинглак също е отстранена от Конституционния съд през 2014 г.

Въпреки оттеглянето си от официалната политика преди години, Таксин остава изключително влиятелен - макар че сега не е ясно колко влияние ще продължи да носи името Шинаватра.

Редактор: Емил Йорданов