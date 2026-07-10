Съветът на ЕС откри процедура за прекомерен дефицит срещу България. Той прие и препоръка към страната ни, в която се очертава нетният план за разходите и графикът, които трябва да се следват, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 г.

Механизмът цели да гарантира, че държавите членки на ЕС ще поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства. Процедури се задействат, когато държава членка има държавен дефицит, надвишаващ референтната стойност от 3% от БВП.

Решението на Съвета да започне процедура при прекомерен дефицит днес се дължи на прогнозирания бюджетен дефицит на България за 2026 г. от 4,1% от БВП, който се очаква да продължи да надвишава 3% от БВП през 2027 г. Използването от страна на България на националната клауза за дерогация за разходите за отбрана съгласно пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението над прага от 3%.

В препоръката си Съветът постановява, че България следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври 2026 г. необходимите мерки за намаляване на дефицита си. България следва също така да гарантира, че номиналният кумулативен темп на растеж на нетните разходи не надвишава 4,2% през 2026 г., 7,7% през 2027 г., 11,4% през 2028 г. и 15% през 2029 г.

Припомняме, че на 3 юни Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тя предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение.

В същата процедура са още 10 държави от ЕС - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния, а с днешните решения към списъка се добавят Германия, Естония, Латвия и Словения.

ЕК препоръча България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит. Какви санкции ни грозят

В оценка за нашата страна в доклад от 142 страници ЕК отчете, че дефицитът на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5 на сто от БВП през 2025 г. и се очаква да се увеличи допълнително и да остане над 4 на сто до 2027 г., включително заради предвидените разходи за отбрана.

След години на фискална дисциплина България отчита дефицити от 2020 г. насам, като дългът нараства по-бързо, сочи оценката. Решението за предприемане на процедурата се гласува от Съвета на ЕС.

Причината е отчетеният бюджетен дефицит за 2025 г., който надвишава допустимия праг от 3% от брутния вътрешен продукт, заложен в европейските фискални правила. Подобно развитие би поставило България под по-строг финансов надзор от страна на европейските институции и би наложило изготвянето на план за ограничаване на дефицита.

Процедурата предвижда редовен мониторинг на публичните финанси и конкретни препоръки за стабилизиране на бюджета. При продължително неспазване на изискванията са възможни допълнителни мерки, включително финансови санкции и ограничения върху достъпа до определени европейски средства.

„Разходи, скрити по чекмеджетата“: Финансовият министър разкри откъде идва натрупаният 7,4% дефицит

Преди това финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи - над 8,5 млрд. евро.

По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата“, които едва сега излизат наяве.

България беше поставена в същата процедура през юли 2010 г., а през юни 2012 г. Съветът на ЕС отчете, че основанията са отпаднали и прекрати допълнителното наблюдение над нашата страна.