Въоржените сили на Норвегия публикуваха видео в подкрепа на националния отбор по футбол, който се класира за четвърфиналите на Световното първенство по футбол.

Подразделенията на армията изпълниха емблематичното „гребане на викингите“ - row, в знак на подкрепа преди сблъсъка на националния отбор с Бразилия на Световното първенство, а футболистите оправдаха очакванията.

Футболна еуфория в Норвегия: Депутати изпълниха традиционен фенски ритуал с „гребане“ в пленарната зала

Ерлинг Холанд отбеляза два късни гола и изведе Норвегия до сензационна победа с 2:1 на 5 юли, с която тимът се класира за четвъртфиналите на Световното първенство за първи път в историята си. Така петкратният световен шампион Бразилия отпадна още на осминафиналите – най-ранното ѝ елиминиране на Мондиал от 1990 г. насам.

"Греби", което се превърна в запазена марка на скандиваските футболисти на Мондиала. А следващият им мач ще бъде на 12 юли срещу тима на Англия.