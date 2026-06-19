Парламентът на Норвегия беше обхванат от футболната лудост на Световното първенство. Депутатите в синхрон симулираха гребане в пленарната зала. Този ритуал е запазена марка на феновете на националния отбор на Норвегия.

Председателят на парламента даваше инструкции на народните представители. С чукчето си той задаваше ритъма, а депутатите „гребяха”. Този вид подкрепа е типичен за скандинавците. Тя симулира гребците на викингските кораби от Ранното средновековие.

Редактор: Мария Барабашка