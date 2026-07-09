Бившият румънски национал Габриел Мурешан е загинал при инцидент в езеро край града Аполд, където от 2020 г. беше кмет. Информацията е потвърдена от Румънската футболна федерация.

44-годишният Мурешан записа девет мача за националния отбор на Румъния в периода 2007-2011 г., включително в квалификации за световно и европейско първенство.

„Румънската футболна федерация изразява най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които познаваха Габриел Мурешан“, се казва в официална позиция. Съболезнования отправиха и от община Аполд, откъдето определиха Мурешан като „предан служител на местната общност“.

Най-успешният период в кариерата му е с отбора на ЧФР “Клуж”, с който спечели три шампионски титли и три “Купи на Румъния”. Халфът игра и в груповата фаза на Шампионската лига, където се изправи срещу отбори като “Челси”, “Манчестър Юнайтед” и “Рома”. През кариерата си носи още екипите на “Глория Бистрица”, “Газ Метан Медиаш”, “Търгу Муреш” и руския “Том Томск”.

Съболезнования за смъртта на Габриел Мурешан изразиха и от УЕФА.

Редактор: Ралица Атанасова