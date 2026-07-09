След повече от сто години забрана река Сена отново се превръща в място за отдих в летните горещини. За второ поредно лято парижани и туристи могат да плуват в нея. Три зони за обществено къпане бяха официално открити в началото на юли, непосредствено след като градът беше от връхлетян от рекордна гореща вълна в края на юни.

„Обичаме да плуваме и обичаме Париж, така че това е перфектната комбинация, особено с малки деца. Водата е с идеална температура, а гледката е прекрасна. Наистина е чудесно място за плуване”, споделя Марникс Мол, турист от Нидерландия.

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Властите официално са обособили три зони по поречието на Сена, които ще останат отворени за обществено къпане до края на август. Всекидневно се извършват проверки на качеството на водата, а зоните за къпане ще бъдат временно затваряни при отклонения от определените стандарти.

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Температурата на водата е над 20 градуса, което прави условията особено комфортни за посетителите.

Редактор: Цвета Лазаркова