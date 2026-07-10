Подобно на хората, дивите животни стават все по-уязвими, тъй като климатичните промени водят до по-дълги и по-интензивни горещи вълни. Те нарушават храненето и размножаването на фауната, а в крайни случаи може да бъдат и смъртоносни.

Влиянието на горещите вълни върху хората е добре документирано, но екологичните последици от тях получават по-малко внимание. Проучване, публикувано през март в списание Nature Ecology and Evolution, установи, че три четвърти от изследваните сухоземни и морски видове са били засегнати по време на голямата гореща вълна в западната част на Северна Америка през 2021 г.

Горещите вълни могат да бъдат „жестоки“ за дивата природа, заяви Грегоар Лоа, орнитолог в Националния природонаучен музей в Париж. Животните имат по-малко възможности да се адаптират при внезапна жега, отколкото при постепенно затопляне, каза той пред АФП.

⇒ Птиците

Те са особено уязвими към жегата. Телесната им температура е между 39 и 42 градуса и се повишава още повече при полет или търсене на храна. Те нямат и потни жлези, което затруднява отделянето на топлина при рязко покачване на температурите. Вместо това се охлаждат чрез изпарение през дихателните пътища. Това изисква много вода и увеличава риска от топлинен стрес и обезводняване.

Младите птици, които все още са в гнездото и не могат да летят в летните жеги, са особено уязвими. „Малките, задушаващи се от жегата, понякога падат от гнездото, докато търсят въздух“, обясниха от френската природозащитна организация „ Лига за защита на птиците ”.

Най-застрашени са птиците, които гнездят под стрехи, като бързолети и лястовици, добавиха от организацията.

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⇒ Бозайниците

Гръбначните животни регулират телесната си температура чрез задъхване или потене, но този процес води до повече загуба на вода. Колкото по-малко е животното, толкова повече течности от организма си губи. Ан-Лор Дюге от програмата за бедстващи животни на Лигата за защита на птиците заяви, че рискът от хипертермия или обезводняване е особено голям при таралежите и някои дребни гризачи.

По време на горещи вълни са регистрирани масови измирания на прилепи, след като животните се дезориентират и обезводняват. През януари 2026 г. хиляди летящи лисици са загинали по време на гореща вълна в Югоизточна Австралия.

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Големите бозайници също не са пощадени. При видове, приспособени към студа, като мечки, бизони, северни елени и лосове, гъстата козина се превръща в пречка при покачване на температурите.

Дори една седмица с дневни температури от 27 градуса значително увеличава риска от заболяване или смърт при коалите, сочи проучване от 20-годишни наблюдения, публикувано през май в Biology Letters .

Други видове, като лисиците, могат да получат изгаряния по лапите при контакт с нагорещени повърхности.

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⇒ Безгръбначните

Повечето безгръбначни са ектотермни, което означава, че телесната им температура зависи до голяма степен от околната среда. Тоест последиците могат да бъдат тежки, когато бъде надхвърлена границата на топлинната им поносимост. Това е особено сериозно, защото движението им често е ограничено, а понякога изобщо липсва. През 2021 г., по време на обширна гореща вълна в северната част на Тихия океан, загинаха над един милиард миди, ракообразни и морски звезди.

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⇒ Рибите

Високите температури намаляват наличния кислород във водата и увеличават физиологичните нужди на рибите. Това може да доведе до топлинен стрес, болести, нарушения при размножаването и дори до масова смърт.

По време на горещата вълна в Европа през август 2018 г. един тон мъртва риба беше открит в река Рейн в три швейцарски кантона.

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⇒ Земноводните и влечугите

Жабите и тритоните, които силно зависят от влагата, страдат по време на горещи вълни, особено ако водните им местообитания пресъхнат. Пропускливата им кожа ги прави много податливи на обезводняване. По време на горещи вълни те губят вода по-лесно.

Размножаването им също може да бъде сериозно засегнато, особено когато местата за хвърляне на хайвер пресъхнат преждевременно.

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Влечуги като гущери и змии също не са защитени от жегата. Те не регулират телесната си температура вътрешно и затова трябва силно да ограничат активността си при горещо време. Това застрашава способността им да ловуват.

Редактор: Цвета Лазаркова