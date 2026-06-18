Лятната ваканция е време за почивка, море, планински преходи и повече време на открито. Именно през този сезон обаче се увеличават и рисковете за здравето и безопасността. От слънчеви изгаряния и хранителни инфекции до ухапвания от насекоми и опасни морски течения – специалистите съветват да не подценяваме заплахите, които могат да помрачат заслужената ни почивка.

Слънчев удар и дехидратация

Една от най-честите опасности през лятото е продължителното излагане на слънце. Високите температури могат да доведат до прегряване на организма, топлинно изтощение и дори слънчев удар.

Симптомите включват зачервена и гореща кожа, обърканост и дезориентация, силно главоболие, замайване, гадене, ускорен пулс и висока температура. В по-тежки случаи – загуба на съзнание, халюцинации и гърчове. Най-застрашени са децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.

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Дехидратацията настъпва, когато организмът губи повече течности, отколкото приема. Най-често това се случва при високи температури, продължително излагане на слънце, физическо натоварване, изпотяване, консумация на алкохол или недостатъчен прием на вода.

Основни симптоми са силната жажда, сухотата в устата, отпадналост и умора, главоболие, замайване, мускулни крампи, учестен пулс, по-тъмна урина и по-рядко уриниране.

Кога ситуацията става опасна?

Незабавно трябва да се потърси медицинска помощ при температура над 39-40 градуса, обърканост или неадекватно поведение, загуба на съзнание, гърчове, затруднено дишане и невъзможност пострадалият да приема течности.

Какво да направим при първи симптоми?

При дехидратация преместете човека на сянка или в климатизирано помещение,

давайте вода на малки глътки, избягвайте алкохол и подсладени напитки, разхлабете или свалете излишните дрехи.

При съмнение за слънчев удар незабавно преместете пострадалия на прохладно място и

охлаждайте тялото му със студени компреси по челото, врата, подмишниците и слабините.

Следете състоянието му и потърсете спешна медицинска помощ.

Специалистите препоръчват:

» да се избягва престой на пряко слънце между 10 и 17 часа;

» да се приемат редовно вода и течности, дори без усещане за жажда;

» да се носят светли и широки дрехи;

» да се използват шапка и слънцезащита;

» да се ограничи алкохолът в най-горещите часове на деня;

» физическите активности да са рано сутрин или вечер.

Морето крие опасности

Въпреки че плажът е предпочитано място за отдих, морето също крие рискове. Мъртвите течения, високите вълни и внезапните промени във времето могат да се окажат опасни дори за добри плувци.

Мъртви течения и силно вълнение

Една от най-големите опасности са т.нар. мъртви течения – мощни водни потоци, които отвличат плувците навътре в морето. Те често не се забелязват от брега и могат да затруднят дори опитни плувци. Спасителите съветват хората да не плуват срещу течението, а да се движат успоредно на брега, докато излязат от него.

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Рязка промяна на времето

Летните бури и силният вятър могат да се развият за минути. При гръмотевични бури морето става особено опасно за къпещите се, както и за хората на лодки, джетове и други плавателни съдове.

Температурен шок

Влизането в студена вода след продължителен престой на слънце може да предизвика рязко свиване на кръвоносните съдове, замайване, загуба на съзнание и дори сърдечни проблеми. Затова специалистите препоръчват постепенно охлаждане преди плуване.

Удавяне и преумора във водата

Много инциденти се случват, когато хората надценяват физическите си възможности. Продължителното плуване, умората, употребата на алкохол или навлизането навътре в морето могат да доведат до опасни ситуации и невъзможност за връщане до брега.

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Медузи и морски обитатели

През летните месеци в Черно море понякога се наблюдава увеличаване на броя на медузите. Контактът с тях може да причини парене, зачервяване и алергични реакции.

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В по-топлите морета риск съществува и от среща с морски таралежи, отровни риби или други морски животни.

Инциденти с водни атракции

Джетове, моторни лодки, банани и други водни съоръжения също крият риск от сблъсъци и травми. Затова е важно туристите да използват само лицензирани атракции и да спазват инструкциите за безопасност.

Слънчево изгаряне и топлинен удар на плажа

Макар да не са пряко свързани с водата, те са сред най-честите здравословни проблеми по време на морска почивка.

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Продължителното излагане на слънце без защита може да доведе до тежки изгаряния, обезводняване и слънчев удар.

Алкохолът и морето – опасна комбинация

Според спасителите значителна част от инцидентите по плажовете са свързани с употреба на алкохол. Той нарушава преценката, координацията и способността за реакция във водата, което увеличава риска от удавяне.

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Спасителите напомнят:

* да не се влиза във водата при червен флаг;

* да не се плува веднага след хранене или употреба на алкохол;

* децата винаги да бъдат под наблюдение.

Хранителни инфекции и развалени продукти

Хранителните инфекции и консумацията на развалени или неправилно съхранявани продукти са сред най-честите здравословни проблеми по време на летните отпуски. Високите температури създават благоприятна среда за бързо размножаване на бактерии и други микроорганизми, особено в храни като месо, риба, млечни продукти, яйца и готови салати.

Хранителното отравяне може да настъпи само няколко часа след консумация на замърсена храна. Най-честите симптоми са гадене, повръщане, диария, коремни болки, висока температура, отпадналост и обезводняване. В повечето случаи оплакванията отшумяват за няколко дни, но при деца, възрастни хора и хронично болни пациенти състоянието може да стане сериозно.

Особено рискови са храните, които дълго време стоят извън хладилник. На плажа, по време на пикник или при дълги пътувания продуктите могат бързо да се развалят, дори когато изглеждат нормално и нямат променен вкус или мирис.

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Летните вируси и бактериални инфекции често се разпространяват и чрез замърсена вода или недостатъчна хигиена. Немитите ръце, лошо измитите плодове и зеленчуци, както и консумацията на лед или напитки със съмнителен произход могат да бъдат източник на заразяване.

Една от най-големите опасности при хранителните инфекции е обезводняването. Загубата на течности вследствие на повръщане и диария може да доведе до спад на кръвното налягане, замайване, сърдечни проблеми и необходимост от болнично лечение.

Специалистите препоръчват по време на почивка да се избягва консумацията на храни със съмнителен произход, да се следят сроковете на годност и да се спазва добра лична хигиена. При поява на висока температура, кръв в изпражненията, силно обезводняване или продължителни симптоми трябва незабавно да се потърси медицинска помощ.

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Най-застрашени от тежко протичане са малките деца, бременните жени, възрастните хора и хората с отслабена имунна система, при които дори на пръв поглед леко хранително отравяне може да доведе до сериозни усложнения.

Специалистите препоръчват да се обръща внимание на условията, при които се съхраняват млечните продукти, месото и морските дарове.

Кърлежи, комари и ужилвания

Кърлежите, комарите и ужилванията от насекоми са сред най-честите здравословни рискове по време на летните почивки, особено при разходки сред природата, къмпингуване или престой край водоеми. Макар повечето случаи да завършват само с дискомфорт, някои могат да доведат до сериозни усложнения.

Кърлежите могат да пренасят опасни заболявания. Най-известната сред тях е Лаймската болест, която при нелекуване може да засегне ставите, нервната система и сърцето. Риск съществува и от други инфекции, предавани чрез ухапване. Кърлежите най-често се срещат във висока трева, храсти и горски местности, а нерядко остават незабелязани върху кожата часове наред.

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След разходка сред природата е важно тялото да бъде внимателно прегледано. Особено внимание трябва да се обърне на подмишниците, сгъвките на коленете, слабините, врата и окосмената част на главата. При откриване на кърлеж той трябва да бъде отстранен възможно най-бързо и правилно, а мястото да се наблюдава за зачервяване или други симптоми.

Комарите са не само досадни, но също могат да бъдат и преносители на инфекции. Макар рискът в България да е сравнително нисък, в много туристически дестинации по света комарите разпространяват заболявания като малария, денга, чикунгуня и западнонилска треска. Освен това ухапванията могат да предизвикат силен сърбеж, подуване и алергични реакции.

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Ужилванията от пчели, оси и стършели също крият опасности. При повечето хора те причиняват болка, зачервяване и локален оток, които отшумяват за няколко дни. При хора с алергия обаче едно ужилване може да доведе до тежка реакция, известна като анафилактичен шок. Анафилаксията е спешно състояние, което може да застраши живота. Симптомите включват затруднено дишане, подуване на лицето и гърлото, ускорен пулс, световъртеж и рязък спад на кръвното налягане. В такива случаи е необходима незабавна медицинска помощ.

Особено опасни са ужилванията в областта на устата и гърлото. Те могат бързо да причинят оток и затруднено дишане дори при хора без известна алергия.

За предпазване специалистите препоръчват използване на репеленти, носене на светли и покриващи тялото дрехи при разходки сред природата и избягване на сладки напитки и храни на открито, които привличат оси и пчели. Добре е туристите да разполагат и с базов комплект за първа помощ, особено при преходи далеч от населени места.

Най-уязвими са малките деца, възрастните хора и хората с алергии, при които дори на пръв поглед безобидно ухапване или ужилване може да доведе до сериозни здравословни проблеми.

Рисковете в планината

Планината е предпочитано място за прохлада през лятото, но крие редица рискове, които често се подценяват от туристите. Спасителите напомнят, че голяма част от инцидентите се случват именно през топлите месеци, когато в планината има най-много посетители.

Внезапните бури са една от най-сериозните опасности. Летните гръмотевични бури могат да се развият за минути, дори при слънчево време. Светкавиците представляват сериозен риск за хората по откритите била и върхове, а проливните дъждове бързо превръщат пътеките в хлъзгав и опасен терен.

Загубването в планината е честа причина за спасителни акции. Много туристи подценяват маршрута, тръгват без карта или зареден телефон и напускат маркираните пътеки. При мъгла или рязка промяна на времето ориентацията става изключително трудна.

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Прегряването и дехидратацията са сериозен риск дори на голяма надморска височина. Въпреки по-ниските температури слънцето в планината е по-силно, а физическото натоварване води до бърза загуба на течности. Недостатъчният прием на вода може да причини отпадналост, замайване, мускулни крампи и топлинен удар.

Травмите при подхлъзване и падане са сред най-честите инциденти. Неподходящите обувки, стръмният терен и мокрите скали могат да доведат до навяхвания, счупвания и сериозни наранявания, особено в по-труднодостъпните райони.

Срещите с диви животни също не са изключени. В българските планини могат да се срещнат мечки, диви свине, вълци, змии и други диви животни. Експертите съветват туристите да не се приближават до тях и да не оставят хранителни отпадъци по маршрутите.

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Кърлежите и насекомите са особено активни през лятото. В горските райони рискът от ухапване от кърлеж е значително по-висок, а освен неприятни реакции те могат да пренасят и различни заболявания.

Подценяването на маршрута е една от най-честите грешки на туристите. Хора често тръгват на преход без подходяща екипировка, достатъчно вода, храна или информация за времето. Това увеличава риска от изтощение и необходимостта от намеса на Планинската спасителна служба.

Експертите препоръчват преди всеки преход да се проверява прогнозата за времето, да се избира маршрут според физическата подготовка и винаги да се уведомява близък човек за планирания маршрут и очакваното време за връщане. Така при инцидент спасителните екипи могат много по-бързо да окажат помощ.

Планинските маршрути изискват добра подготовка. Липсата на подходяща екипировка, рязката промяна във времето и подценяването на трудността на прехода могат да доведат до инциденти.

Аптечката – задължителен спътник

Лекарите препоръчват при пътуване да се носи малка аптечка, която да съдържа:

► термометър;

► обезболяващи средства;

► препарати против алергии;

► дезинфектант и лепенки;

► лекарства, които се приемат по лекарско предписание.

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Няколко прости предпазни мерки могат да превърнат лятната ваканция в приятно и спокойно преживяване. Защото най-хубавите спомени от почивката са тези, които не са помрачени от неприятни инциденти.

Редактор: Цветина Петкова