Огромна част от мантинелите по българските пътища са били поставяни преди 2024 година и отговарят на старите правила - т.е., могат да задържат само автомобил до 1500 килограма. От 2024-та са в сила новите изисквания, но на тях отговарят 1280 километра мантинели срещу 16 000 километра по старите правила. А срокът за тяхната подмяна изтича през 2034 та година.



Може ли правилата да бъдат променени, за да станат пътищата ни по-безопасни и възможна ли е подмяната на мантинелите преди 2034?

Отговорът е "не". Срокът за подмяната на старите мантинели е 2034 г. и това засега не може да се промени, заради административни пречки. От МРРБ обясниха за NOVA, че министър Иван Шишков е поискал спешна среща с ръководството на АПИ, която ще проведе през следващата седмица.

Част от мантинелите у нас задържат само автомобили до 1500 килограма

Обмисля се и промяна в часовете, през които ще бъде разрешено на камионите да могат да пътуват - т.е. най-вероятно става въпрос за съкращаване на времето, през което те ще могат да се движат по магистралите. Пакетът от спешни мерки ще бъде представен още следващата седмица.

От фирмата, монтирала мантинелата в района на магистрала "Тракия", където в петък стана поредната катастрофа с тир , заявиха, че я е поставена по старите стандарти и тя може да издържи автомобил до 1500 кг.

За повече контрол и безопасност на пътя, от МРРБ предлагат обединяване на всички камери на различни институции в една обща система .

Въпреки стотиците камери по пътищата у нас, нарушителите все пак намират начин. Министър Шишков посоче, че има нарушители на скоростта, тирове, които не плащат ТОЛ такси. Той посочи, че по-бързото обеднинение на всички камери ще доведе до по-голям ефект.

Сред честите нарушители се оказват камионите, които опитват да спестят от таксите. "В момента се прави много сериозен анализ на и се работи, за да може държавата има наблюдение абсолютно върху всичко", посочи още регионалният министър.

Когато системите за видеоконтрол заработят в синхрон, държавата ще може да реагира много по-бързо срещу нарушителите. Поне такива са очакванията. Възможно е обаче да има и теч,смятат експерти от системата



Бившият директор на "Пътна полиция"-София Тенчо Тенев обясни, че оперативните данни, с които разполага МВР за хора, които се проследяват, ще бъдат известни на всички останали институции, които са вързани към тази система. "Би трябвало да се направи някакво ниво на достъп", допълни още той.

И въпреки че към този момент камерите в страната са вече хиляди, има необходимост за поставянето на още, смята Тенев. "МВР има камери, които са преносими - триноги и стационарни в цялата страна. Като включим и ресурса на камерите на ТОЛ системата, стават доста на брой. Но ще имат ще имат нужда и от още камери по магистралите и по пътищата клас 1", допълни още експертът.